Loano 2021, anche Forza Italia sostiene la lista di Luca Lettieri: Giovanni Battista Cepollina candidato consigliere - IVG.it

Loano. Dopo Cambiamo, Fratelli d’Italia, Lega e Partito Liberale Europeo, anche Forza Italia ha deciso di sostenere la lista di Luca Lettieri, candidato sindaco di Loano.

Giovanni Battista Cepollina, già assessore e consigliere comunale e ora coordinatore locale dei forzisti, farà parte della lista in qualità di candidato consigliere comunale.

“Giovanni Battista Cepollina, coordinatore cittadino di Loano di Forza Italia, ha il compito di rappresentare Forza Italia nella coalizione di centro-destra composta da Lega, Fratelli d’Italia, Toti per Loano e appunto Forza Italia, che sosterrà il candidato sindaco Luca Lettieri”, conferma il coordinatore provinciale di FI Marco Melgrati.

“Invito tutti i sostenitori loanesi del partito, che fa capo al presidente Silvio Berlusconi, a votare e far votare il nostro coordinatore cittadino, Giovanni Battista Cepollina, da sempre bandiera di Forza Italia e nella sua storia politica e amministrativa già assessore al turismo del Comune di Loano, per due volte consigliere comunale e per un mandato consigliere provinciale”.