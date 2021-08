"Lo sport a favore dello sport": a Ceriale un torneo di Beach Volley con finalità benefiche - IVG.it

Ceriale. Il Leo Club Loano Doria con la sponsorizzazione del Lions Club Loano Doria organizza per Domenica 29 Agosto 2021 dalle ore 10.00 presso i Bagni San Sebastiano di Ceriale ”Lo sport a favore dello sport” – Torneo di Beach Volley 4×4 misto a favore del progetto “Viceversa Asd”.

L’Associazione nasce ad Albenga nel settembre del 2019 per proporre lo sport a persone con disabilità intellettive per stimolare fortemente la vita di relazione.

“Viceversa Asd” è affiliata al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), al Csi (Centro Sportivo Italiano) ed alla Fondazione Special Olympics Italia: lo sport all’interno dell’Associazione è unificato con team di persone senza disabilità e persone con disabilità intellettiva che si allenano e gareggiano insieme in svariate discipline (pallavolo, racchette da neve, nuoto, bocce, calcio).

Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto al suddetto progetto.

Per informazioni: Davide:3482965063-Filippo:3384631506.