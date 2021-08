Lo spettacolo della costa savonese in onda su "Linea Blu": appuntamento sabato 14 agosto - IVG.it

Savona. Appuntamento savonese con il programma televisivo “Linea Blu” che andrà in onda sabato 14 agosto alle ore 14 su Rai 1. Questa settimana, Donatella Bianchi e la sua squadra porteranno lungo la costa ligure, tra Savona e Albenga.

Si andrà quindi alla scoperta della città marinara di Savona con la sua fortezza, testimonianza storica dell’antica rivalità con Genova e con il suo porto turistico, cuore pulsante del centro storico cittadino. Si tratterà di un viaggio all’insegna della natura e della storia.

“Linea Blu” insieme ai ricercatori, i moderni balenieri, andrà a caccia dei cetacei che frequentano il Mar Ligure, dai delfini alle grandi balene fino ai capodogli. Questi maestosi e affascinanti animali frequentano in gran numero il mare di fronte alla Liguria perché qui tra canyon e grandi profondità trovano condizioni favorevoli per l’alimentazione e la riproduzione. Questi luoghi infatti, grazie alla conformazione dei fondali e alla ricchezza dei nutrienti marini, rappresentano il santuario dei cetacei per eccellenza.

Un mare dunque da tutelare, come ad esempio nell’Area Marina Protetta di Bergeggi: un cono di roccia calcarea, ricoperto da macchia mediterranea, fondali di coralligeno e praterie di Posidonia oceanica. Ma il fascino di questo mare non si limita alla natura. Una grande esclusiva di Linea Blu permetterà di far tornare alla luce importanti reperti dal relitto della nave romana di Albenga che testimoniano i traffici marittimi e le grandi capacità di navigazione dei romani di duemila anni fa.

Come ogni sabato, ad accompagnare Donatella Bianchi nel suo viaggio ci sarà Fabio Gallo.