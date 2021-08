L’incontro tra Laigueglia e Dom Perignon sulla spiaggia incantata del Vascello Fantasma - IVG.it

Laigueglia. Una serata esclusiva, un piccolo sogno. Per la prima volta, per una sera, il borgo marinaro incastonato nella baia accosta ufficialmente il suo nome a quello della maison Dom Perignon, che non ha bisogno di presentazioni. Accade al Vascello Fantasma, venerdì prossimo 6 agosto, con la “Élite dinner Dom Perignon e plateau royal”, sulla spiaggia, come cullati dalle onde.

Spiega il titolare del Vascello, Matteo Zanoni: “Siamo riusciti ad abbinare il nome di Laigueglia a quello di Dom Perignon, è un onore per noi e per la località che ci ospita e ci consente di esprimere con successo le nostre potenzialità, far conoscere le nostre idee su che cosa sia oggi l’alta cucina. Per la serata di venerdì abbiamo scelto di avere un numero limitato di tavoli per non contaminare un’atmosfera unica”.

I “Grandi eventi dell’estate 2021” al Vascello continueranno con altre iniziative, tra cui spicca, venerdì 3 settembre, la terza edizione dell’Executive dinner show. Il Vascello Fantasma ha riaperto nel 2018, sempre sotto l’occhio vigile del patron Angelo Marchiano. È aperto tutte le sere, al sabato e alla domenica anche a pranzo. Spiega Zanoni: “Il nostro chef Stefano Rota propone un menù quasi esclusivamente a base di pesce, con piatti innovativi o di una tradizione rivisitata e ricercata”.

Conclude: “Iniziative come quella del Dom Perignon tendono a far crescere Laigueglia e il suo nome e rappresentano per noi un impegno che va oltre l’aspetto puramente commerciale”. La qualità è elemento fondamentale per tenere a galla il nostro turismo in un momento così difficile per i motivi che tutti purtroppo conosciamo. Ecco, idee come quella di venerdì al Vascello sono proprio ciò di cui la Liguria ha bisogno.