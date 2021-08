Liguria, dal 23 agosto al via il bonus per cambiare televisione - IVG.it

Liguria. Dal 23 agosto scatta il nuovo bonus per la rottamazione dei vecchi televisori che risulteranno obsoleti con l’adozione della nuova tecnologia digitale. Il Codacons ha pubblicato una guida pratica sul “Bonus tv” e mette a disposizione degli utenti della Liguria il modulo per usufruire delle agevolazioni previste dal Governo.

Con il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 7 agosto 2021 è stato approvato il bonus rottamazione per l’acquisto di televisori compatibili con le nuove tecnologie di trasmissione televisiva. L’attuale sistema del digitale terrestre, infatti, è destinato ad essere sostituito con la nuova tecnologia del Dvbt-2. A partire dal 15 ottobre 2021, invece, alcuni programmi nazionali verranno trasmessi esclusivamente con la codifica DVBT/MPEG4.

Il Bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo di acquisto di un televisore compatibile con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10. Lo sconto massimo che si può ottenere è di 100 euro sul prezzo totale del televisore acquistato. Per verificare se il proprio televisore è compatibile con le nuove tecnologie di trasmissione è sufficiente sintonizzarlo sui canali di test 100 o 200: se è presente una schermata statica su sfondo blu con la scritta “TEST HEVC MAIN 10” il televisore è già pronto alla nuova tecnologia, mentre in caso contrario andrà acquistato un nuovo televisore o un nuovo decoder.

“Chi possiede televisori acquistati prima del 22 dicembre 2018 – spiegano dal Codacons – dovrà, quindi, acquistarne altri di nuova generazione compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10. Per poter agevolare la transizione e supportare i consumatori nei necessari acquisti è stata recentemente disposta la misura del bonus per l’acquisto dei televisori di nuova generazione che può essere erogato a fronte della richiesta del singolo ed in presenza di determinati requisiti che vengono certificati con autodichiarazione attraverso un apposito modulo. La grande novità del Bonus rispetto alle precedenti misure è che questa volta per ottenerlo non è necessario dimostrare alcun limite di reddito e non occorre presentare alcun ISEE”.

Il bonus del 20% può essere richiesto da chiunque risieda in Italia purché possieda un televisore di vecchia generazione da rottamare e non abbia già usufruito del vecchio bonus rottamazione 2019. Non è richiesto alcun limite di reddito né è necessario presentare la propria dichiarazione Isee. I requisiti sono, quindi, residenza in Italia, rottamazione di un televisore e regolare pagamento del canone al servizio di radiodiffusione (ovvero esonero dallo stesso in caso di età superiore ai 75 anni).

Per poter usufruire del bonus è necessario rivolgersi, fino al 31 dicembre 2022, direttamente al rivenditore tra quelli che aderiscono all’iniziativa (a breve sul sito del MISE sarà disponibile un’anagrafe nazionale dove potranno essere consultati) oppure ad una isola ecologica autorizzata con il proprio televisore vecchio da rottamare, unitamente al modulo di autodichiarazione compilato.

Per ottenere il bonus rottamazione TV se si è in possesso dei requisiti indicati è sufficiente scaricare il modulo alla pagina compilarlo e consegnarlo, assieme all’apparecchio da rottamare, al negoziante aderente ovvero all’ isola ecologica autorizzata.

Per chiarimenti e informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo info@codacons.it