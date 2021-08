Liguria, approvato emendamento che dà 3 anni di tempo alle pubbliche assistenze per adeguarsi alla nuova legge regionale - IVG.it

Liguria. E’ stato approvato ieri durante la seduta del Consiglio Regionale ligure, l’emendamento che proroga di tre anni la scadenza dell’adeguamento alla Legge Regionale 15/2020 inerente ai servizi funebri svolti dalle pubbliche assistenze.

“Con la Legge Regionale 15/2020 abbiamo provveduto a colmare una lacuna normativa che nella quasi totalità delle altre regioni era già stata adeguata. – dichiara Angelo Vaccarezza, capogruppo di Cambiamo! in Regione Liguria – Con l’emendamento abbiamo provveduto, all’unanimità, a modificare le norme attuative dando 36 mesi di tempo per potersi adeguare. D’ora in poi, dunque, le pubbliche assistenze liguri avranno tre anni di tempo per organizzarsi e dividere i due rami di servizi, così come avviene in tutte le altre zone. L’attività principale resterà quella di Pubblica Assistenza, ma si potrà continuare a lavorare anche nelle onoranze funebri. Da primo firmatario della Legge non posso che dirmi soddisfatto per il risultato raggiunto”.

“E’ un grande risultato per la Liguria tutta, ma soprattutto per lo spezzino che era fortemente interessato a conoscere l’evoluzione di questa situazione – conclude Daniela Menini, consigliera regionale ligure di Cambiamo! -. Abbiamo lavorato di concerto con tanti colleghi e ritengo che il risultato ottenuto sia estremamente soddisfacente per tutte le parti in causa. Mi preme, in chiusura, di citare la pubblica assistenza di Sarzana che si stava adeguando in autonomia alla nuova Legge Regionale 15/2020, distinguendo i due servizi offerti e che ha comunque accolto con soddisfazione questo emendamento che arriva dopo un lungo confronto con il territorio”.