Leca d'Albenga, intervento di pulizia straordinaria del canale in regione Bagnoli - IVG.it

Albenga. Importante intervento di pulizia straordinaria del canale sito in Reg. Bagnoli a Leca d’Albenga.

I lavori sono iniziati nella giornata di oggi e prevedono la disostruzione del canale e la rimozione del materiale vegetale e non ivi depositato.

L’opera fa parte degli interventi di manutenzione straordinaria di rii e canali prevista dall’Amministrazione Tomatis che continua ad intervenire sulla tutela idrogeologica del territorio.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Questi interventi effettuati in economia si sommano a quelli dei rii fossi e canali già in essere con appalti. A breve uscirà inoltre una nuova ordinanza che ricorda ai frontisti i loro obblighi per il contrasto al dissesto idrogeologico in vista della stagione delle piogge”.