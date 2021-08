Lavori sulle tombinature, chiusa al traffico la Sp52 a Castelvecchio - IVG.it

Savona. Cambia (temporaneamente) la viabilità sulla Sp52 Bareassi-Calizzano nel tratto che attraversa Castelvecchio di Rocca Barbena (in prossimità del chilometro. 6+800).

Qui la Provincia di Savona deve eseguire lavori per il rifacimento di una tombinatura in attraversamento della sede stradale che non permettono di garantire la fruibilità del tracciato con senso unico alternato.

Per tale motivo, per garantire l’incolumità degli utenti e la sicurezza del cantiere, è necessario istituire un divieto temporaneo di transito veicolare che sarà attivo dalle 8.30 del 7 settembre alle 19 del 10 settembre.