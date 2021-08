Lavori in via Nizza a Savona: variazioni ai percorsi di TPL Linea - IVG.it

Savona. TPL Linea annuncia alcune variazioni del servizio di trasporto pubblico locale nel savonese a seguito di lavori programmati a Savona.

Da oggi, giovedì 5 agosto 2021, dalle ore 6.00 alle ore 21.00 circa, per permettere lavori di asfaltatura e tracciamento segnaletica orizzontale in via Nizza, nel tratto compreso tra Zinola e la rotonda davanti alla sede dei Vigili del Fuoco, verrà predisposto un senso unico di marcia per la sola direzione di Savona-centro.

Di conseguenza le linee interessate dovranno subire delle variazioni al percorso come di seguito riportate:

– In direzione Savona-centro normale percorso per tutte le linee.

– In direzione Vado Ligure le linee 6 – 6/ – 10 – 37 (prima corsa del mattino) e 39, normale percorso fino in via Nizza all’altezza della rotonda presso il negozio “Casco Bene”, in seguito cambio di direzione a destra sotto la galleria ferroviaria, da piazzale Amburgo proseguimento in corso Svizzera, giunti alla rotonda dell’autostrada cambio di direzione verso sinistra in via Frumento – via N.S Del Monte (sarà senso unico in direzione mare); infine svolta nei pressi del supermercato Ekom a destra in via Nizza, in direzione ponente, con il regolare percorso.

– In direzione Vado Ligure le linee 9 e 40 / normale percorso fino a piazzale Amburgo, prosecuzione in corso Svizzera, giunti alla rotonda dell’autostrada direzione a sinistra in via Frumento – via N.S Del Monte (sarà senso unico in direzione mare); infine svolta nei pressi del supermercato Ekom a destra in via Nizza, in direzione ponente, con il regolare percorso.

Si sono invece conclusi i lavori di rifacimento del sottoponte ai Piani d’Invrea, nel comune di Varazze, quindi tutti i bus della linea 30 potranno nuovamente raggiungere il capolinea della frazione varazzina (nei giorni scorsi fermata obbligatoria al capolinea di Le Roy).