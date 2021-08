L'assessore Giampedrone in Valbormida, Vaccarezza: "Un punto di riferimento attento e presente" - IVG.it

“Qualche giorno fa, l’assessore regionale Giacomo Giampedrone ha effettuato un mini tour della Valbormida per fare il punto sulla situazione del territorio: i cantieri aperti, quelli conclusi, le opere in fase di realizzazione, la pianificazione territoriale delle zone più fragili”. Lo fa sapere, in una nota, il consigliere regionale e capogruppo di Cambiamo in Regione Angelo Vaccarezza.

“L’occasione – spiega – è stata propizia per incontrare il direttivo del Comitato “Cambiamo! Valbormida”, e confrontarsi sui temi più strettamente collegati al territorio. Il nostro è un entroterra complesso che ha necessità di attenzione e cura”.

“Abbiamo trovato in Giacomo un punto di riferimento sicuro, presente, attento e, come si dice in gergo, “sempre sul pezzo” per dare le risposte che il nostro entroterra merita” conclude Vaccarezza