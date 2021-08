L'Albenga Volley completa la rosa a disposizione di coach Giordano Siccardi - IVG.it

Con Linda Riva (Centrale classe 2003) dalla Nuova San Camillo, Carnabucci Beatrice (classe 2006) che in coppia con Veronica Ferrigno coprirà il ruolo di libero e Alice Alfano (classe 2004, giocatrice ingauna sin dal minivolley) come seconda palleggiatrice, si compone la rosa della prima squadra. Soddisfatto del lavoro svolto fin qui dalla Società anche mister Giordano Siccardi che si troverà a lavorare con un gruppo molto giovane ma di grande qualità che, come già detto in passato, deve essere la basa sulla quale costruire il futuro dell’Albenga Volley.

Confermati anche gli acquisti di Rachele Simi e Sara Gamberucci che andranno a rinforzare le squadre Under 16/18. Sono due ragazze giovani e di grandi prospettive nelle quali la società ha individuato caratteristiche importanti. Ci auspichiamo che con il lavoro e la professionalità di mister Di Vicino si possano raggiungere degli ottimi risultati (potendo già contare su di un gruppo molto affiatato e con un buon livello di gioco) ma soprattutto si possa ottenere una crescita sportiva/caratteriale che sarà fondamentale per il loro percorso agonistico.

Un’importante novità nel mercato in uscita riguarda Soraya Pratali. Dovendosi trasferire per motivi di studio in Piemonte ha trovato squadra nello Junior Casale di Casale Monferrato in B2. “La società è molto contenta per la futura esperienza che sta per intraprendere. Rappresenta un’ulteriore conferma di quanto il lavoro e l’impegno delle atlete insieme alla progettualità della società porti sempre a ottimi risultati anche al difuori del territorio”.

L’Albenga Volley è pronta ad iniziare questa nuova stagione sportiva con grande entusiasmo da parte di tutti i suoi elementi. “Speriamo possa essere ricca di soddisfazioni, di una maggiore partecipazione e che possa segnare il ritorno ad una “quasi normalità” attesa ormai da tanto tempo. La nostra priorità resterà comunque la crescita della nostre atlete e la loro sicurezza, per questo programmeremo le sedute di allenamento e lo svolgimento delle competizioni in rispetto di tutti i protocolli anti Covid indicati dalla FIPAV”.