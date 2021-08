Laigueglia, alla Suerte il concerto de Il Pagante: una serata dedicata ai giovani con il Green Pass - IVG.it

Laigueglia. “Ingresso solo con Green Pass. Quindi bisogna essere vaccinati da almeno 14 giorni o avere esito di un tampone negativo fatto da meno di 48 ore”. Il messaggio è chiaro e la serata davvero particolare: ancora un’iniziativa che si deve ad Angelo Pisella, patron della Suerte di Laigueglia.

L’appuntamento è per domani sera, venerdì 27 agosto, nel locale sulla spiaggia al centro di Capo Mele.

E’ la prima volta che nella riviera ligure una discoteca impone l’ingresso solo a chi dispone del certificato verde. La misura era stata richiesta dai gestori dei locali per convincere il Governo a dare luce verde ai locali da ballo, permesso che non è arrivato e così molti locali sono diventati ristoranti e luoghi dove la musica non è la protagonista.

La voglia di fare, moderatamente, festa non ha fermato però i gestori. Pisella ha deciso di organizzare uno spettacolo invitando uno dei protagonisti dei tormentoni estivi delle ultime estati, stiamo parlando de Il Pagante.

Il gruppo musicale italiano, che da anni sforna hit a ripetizione, ha deciso di accettare l’invito ad una serata particolare. Particolare perchè oltre ad essere esclusivamente dedicata ai giovani dotati di pass verde avrà anche uno scopo benefico: parte del ricavato con i biglietti di ingresso sarà devoluto alla sezione locale della croce bianca di Laigueglia.

“Avrei voluto organizzare anche un punto vaccinale dentro la discoteca perché era il modo giusto di inviare un messaggio ai giovani, ‘vaccinatevi e tornate a fare la vita di prima’ – spiega Pisella – In ogni caso questa vuole essere una serata di sensibilizzazione, tutti noi vogliamo che si torni a vivere come nel mondo di prima e per farlo serve essere protetti dal vaccino”.

Per accedere ai locali via libera ha chi è vaccinato, e, ovviamente, per gli altri c’è la possibilità di effettuare il tampone (anche last minute) dalle 19 alle 23, presso Alassio Salute in vico della Chiusetta 14 (tel. 0182 648631).