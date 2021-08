Laigueglia accoglie i grandi maestri delle biennali di Venezia - IVG.it

Laigueglia. Laigueglia accoglie “I grandi maestri delle biennali di Venezia”. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra il Comune, la Confcommercio Laigueglia e il direttore e curatore della mostra, Pierluigi Luise. “Esprimo il mio plauso nei confronti dell’iniziativa culturale che si svilupperà in seno al progetto di divulgazione artistica in atto”, ha commentato il sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme.

La prima edizione si terrà presso la Iat Gallery di Laigueglia dal 2 al 31 agosto. Tra i nomi dei grandi artisti spiccano: De Chirico, Concetto Pozzati, Salvatore Emblema, Andy Warhol, Gastone Biggi, Ugo Nespolo, Franco Angeli, Mario Schifano e non ultimo l’esponente del Gruppo Uno Achille Pace.

Il gruppo Uno nacque a Roma nel 1962 e vide l’anno successivo i suoi sei pittori (G. Biggi, N. Carrino, Nato Frascà, Achille Pace, Pasquale Santoro, Giuseppe Uncini) esporre insieme le proprie opere alla galleria Quadrante di Firenze. Il Gruppo proponeva, con il superamento delle correnti informali, la ricostituzione in termini razionali dei linguaggi visivi, attraverso precise proposte con nuovi materiali, su strutture geometriche di valore percettivo e attraverso un attento riesame del rapporto artista-società. Legati da una direzione di ricerca, i componenti del gruppo hanno approfondito con modalità autonome le proprie indagini nella pittura e nella scultura. Achille Pace, artista molisano che ora ha 94 anni, è un Artista di fama internazionale, ora residente a Roma, ed è uno dei pochi maestri dell’Avanguardia Astratta-Informale rimasti in attività, che continua a darci lezioni di vita, arte e civiltà.

“Ho scelto il filo come mezzo del mio lavoro verso la fine del 1959 – spiega Achille Pace -. Era il tempo dell’Informale. Il mio interesse era, allora, di uscir fuori dal suo irrazionale groviglio. Il filo se ne staccava dapprima lentamente, poi sempre con maggiore decisione; esso si disponeva e scioglieva dal gesto oggettivo e alienato dell’Informale. Come materia, il mio filo mantiene lo stesso stato di caduta , di vaga esistenza e indeterminatezza dell’Informale ma allo stesso tempo aspira ad una esistenza più conscia, meno alienata, più logica e costruttiva, naturalmente nei limiti di una realtà ancora non trasformata e piena di contraddizioni, di lacerazioni e di mistificazioni”.

“Il filo – conclude l’artista -, oltre che essere realtà oggettiva è carico anche di significati simbolici e metaforici. Esso indica : discorso logico, misura , precarietà , equilibrio , costruzione, rapporto, relazione, comunicazione, vita e morte. Può esprimere il piano, il concavo, il convesso, la lentezza, la tensione, lo spazio. Può essere razionale o irrazionale, movimento, statico, dinamico, crescita, fine…”