La Veloce presenta la rosa e l'organigramma stagione 21/22 - IVG.it

Venerdì nella cornice del campo sportivo di via Tissoni si è tenuta la presentazione della prima squadra della FBC Veloce 1910.

L’evento si è svolto in modo informale, alla presenza della dirigenza granata, di parte dei giocatori della prima squadra e dell’assessore allo sport del comune di Savona Maurizio Scaramuzza.

Ha introdotto la serata il presidente Bertrand Viti, che ha ringraziato i presenti per essere intervenuti e ricordato come gli ultimi due anni siano stati duri per tutti. Il presidente si è detto sicuro che se tutti faranno la propria parte la nuova stagione sarà portata a termine.

Il numero uno granata ha poi comunicato che tutte le squadre del settore giovanile sono state iscritte ai rispettivi campionati. Un ringraziamento, poi, per l’allenatore Ermanno Frumento, che ha sposato la linea “giovane” con innesti di esperienza e qualità. A tal proposito per l’inizio della preparazione saranno aggregati anche alcuni Allievi per cominciare a respirare l’aria della prima squadra e portare avanti il progetto.

La parola è passata all’assessore Scaramuzza che ha ringraziato per l’invito, rimarcando come ad oggi la Veloce 1910 sia la società più antica di Savona e augurando un grosso in bocca al lupo per la nuova stagione, nella speranza che possa quest’anno giungere al termine.

Mister Frumento si è detto sicuro che con la squadra già allestita e gli innesti che arriveranno a breve ci sarà veramente da divertirsi.

L’organigramma della società

Presidente Bertrand Viti

Vicepresidenti: Raffaele Monaco e Francesco Sanguineti.

Direttore Generale: Lucio Robustelli

Direttore Sportivo: Giorgio Levo

Segretario I^ Squadra: Piero Ferraro

Accompagnatore I^ Squadra: Ezio Bottasso

Segretario Settore Giovanile: Salvatore Lorito

Rapporti con gli sponsor e marketing: Mario Pistone

Web Manager: Giuseppe Peritore

Dirigenti: Carlo Foglia, Tiziano Esposito, Davide Grandi, Antonino Cannella

Massaggiatore: Onorino Carlevarino

Magazziniere: Zenit

La rosa della Veloce (in via di completamento)

Portieri: Luca Cerone, Alessio Barile, Gabriele Landi.

Difensori: Nicolò Apicella, Davide Bonandin, Christian Di Leo, Simone Sarpa, Marco Giguet, Paolo Cosentino, Lorenzo Murialdo, Augusto Ranne.

Centrocampisti: Daniele Vallerga, Nicolò Longagna, Claudio De Luca, Rafael Pazmino, Marco Belmonte, Luca Grasso.

Attaccanti: Gentian Doci, Luigi Cerato, Giacomo Sofia, Thomas Polito, Ludovico Testori.