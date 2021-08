La Spotornese raddoppia: nasce la squadra di calcio a cinque - IVG.it

La Spotornese iscriverà anche una squadra a 5 che viaggerà parallelamente ed in collaborazione con la squadra ad 11 che partecipa al campionato di Seconda Categoria.

La società comunica, inoltre, che l’obiettivo primario rimane quello di poter ridare ai bambini di Spotorno e non la possibilità di fare attività nelle strutture sportive spotornesi in divenire, ma vista l’impossibilità di partire dalla stagione in atto ha deciso di voler allargare comunque gli orizzonti.

“La creazione di questa nuova realtà del calcio a 5 – si legge nel comunicato – è finalizzata a regalare a Spotorno e agli spotornesi un ulteriore ritrovo per poter tornare a tifare per i colori biancazzurri direttamente nel cuore del paese.

La società ha formulato la domanda d’iscrizione al campionato di Serie D, ma sono altissime le probabilità che possa essere ripescata da subito nel campionato di Serie C, trovandosi così a disputare un impegno di primissimo livello e dall’indiscussa rilevanza mediatica. Oltre forte impegno e alla volontà della società, la figura chiave è stata quella di Fabrizio Giammusso, spotornese Doc con precedenti esperienze nel settore del futsal savonese e che avrà funzioni da direttore tecnico ed organizzativo”.

La società comunica inoltre che i primi due calciatori tesserati della squadra a 5 sono Matteo Pensa e Cristian Ottina.

Il primo spotornese di nascita e difensore di prim’ordine. Il secondo ex conoscenza della compagine a 11( nello scorso anno in rosa), mancino e riconosciuto valore tecnico nel settore del futsal provinciale. Nei prossimi giorni e settimane verranno comunicati gli altri acquisti per quello che riguarda la rosa.