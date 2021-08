La scomparsa di Francesco "Bacco" Doberti è ancora un mistero: proseguono le ricerche - IVG.it

Savona. Ancora nessuna notizia su Francesco Doberti, il popolare Bacco, 70 anni, di cui non si ha più notizia da martedì mattina.

Alle ricerche ora, oltre ai vigili del fuoco e al gruppo cinofilo della Croce Bianca di Spotorno, partecipa anche il Soccorso Alpino Liguria che, nelle ultime ore, ha battuto una zona della Madonna del Monte dove l’uomo sarebbe stato notato nella giornata di ieri.

Le ricerche (anche in zona impervia) non hanno dato esito. La squadra è rientrata, ma resta a disposizione per eventuali altre attività di ricerca.

Il 70enne si è allontanato da casa l’altro ieri mattina, stando a quanto riferito dai parenti, a piedi, senza portafogli né telefono e senza nemmeno le chiavi di casa. Ieri sera, i parenti, non avendo più notizie del loro caro un giorno e mezzo, hanno diffuso sui social un appello, che in breve tempo è stato condiviso da centinaia di utenti e sulle principali pagine savonesi.

Chi lo vedesse o avesse informazioni utili a rintracciarlo può contattare il numero 347.169.7194 o 334.805.3731.