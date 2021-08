La rosa completa del Legino presentata ieri sera al "Ruffinengo" - IVG.it

Non è di certo un mistero che il Legino punti al salto di categoria. La società ha provato attraverso lo strumento del ripescaggio ad approdare in Eccellenza. Ciò non è stato possibile e dunque la formazione di Tobia proverà a salire tramite il campo. Le premesse sembrano buone visti gli importanti innesti inseriti in una rosa già competitiva.

Un obiettivo strettamente legato al settore giovanile, in seno al quale è stata istituita la Stephan El Shaarawy Academy. Avere una prima squadra in Eccellenza non potrà che far da traino per la crescita ulteriore di un vivaio che già adesso conta numeri importanti.

Ecco quindi tutti i giocatori che vestiranno verdeblù quest’anno:

Masssimiliano Illiante, Daniele Maruca, Andrea Agate, Mattia Balbi, Giorgio Guerrieri, Manuel Galiano, Sahel Garzoglio, Giacomo Giusto, Gledi Xhuri, Gabriele Incorvaia, Stefano Mencacci, Simone Pollero, Stefano Perria, Vincenzo Prinzi, Michele Romeo, Daniel Saporito, Michele Schirru, Roberto Semperboni, Nicolò Tobia, Raffaele Crocetta, Samuele Scala, Simone Guarco, Lorenzo Anselmo, Christian Rapa.