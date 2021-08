La leggendaria Cantera Torre de Leon trionfa nella 1^ Orange Cup - IVG.it

Carella. Mai doma e mai appagata la corazzata biancorossa reduce dai grandi successi ottenuti in Spagna nel mese di luglio (vittoria con gli Allievi 2003/2004 nella Spain Trophy e secondo posto con il team Juniores dopo i rigori), si è aggiudicata vincendo tutte le gare in programma l’innovativo trofeo calcistico giovanile (categorie 2000/2003) voluto dall’amministrazione pontesina per festeggiare il prestigioso riconoscimento di Comune Europeo dello Sport.

Di buon livello le cinque partecipanti che si sono sfidate in un girone all’italiana di sola andata con due tempi di gioco da 15 minuti in formato 6 contro 6. Alla fine quinto posto per “I Prosecco” di capitan Tonoli, quarto il Giovo, terzi gli Spartani di Giusvalla, secondi i fortissimi Zeneisi e primi a punteggio pieno i ragazzi di mister Felicino Vaniglia.

Ricca la premiazione con coppe e medaglie ricordo per tutti i partecipanti e tanti premi speciali da Simone Bottino giocatore più combattivo, a Perrone Mattia, ragazzo più giovane, passando poi a Samuele Parodi miglior portiere, Andrea Diana capocannoniere e infine a Gabriele Romano, miglior giocatore del Torneo.

Con questa vittoria la Cantera Torre de Leon per il quinto anno consecutivo si è aggiudicata il merito di poter disputare la finalissima della Supercoppa Regionale Libertas Junior, titolo che detiene da 5 edizioni e che le consentirà in caso di vittoria di approdare alle fasi nazionali Libertas di cui nel 2017 ha centrato il tricolore nelle specialità a 5 e a 7.