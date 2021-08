Kettlebell, il sindaco di Finale Ugo Frascherelli premia il Campione del Mondo Christian Borghello - IVG.it

Lunedì 9 agosto 2021, il Sindaco Ugo Frascherelli, presso la sala consiliare del Comune di Finale Ligure, ha consegnato una targa al nostro unico e inimitabile atleta e istruttore di Kettlebell Christian Borghello.

Alla presenza del professor Salvatore Finocchiaro, pietra miliare dello sport finalese, del Presidente della Polisportiva del Finale Stefano Schiappapietra, e di altre autorità, Christian Borghello, ha ricevuto la targa che recita: “Campione del mondo di Kettlebell Lifting della World Kettlebell Sport Federation”.

Congratulazioni al nostro instancabile atleta, determinatissimo e amatissimo coach della sua sezione Only Kettlebell della nostra Polisportiva del Finale, inimitabile campione Christian Borghello, che, a luglio 2021, ha sconfitto tutti gli altri atleti in gara, (a Vanzaghello si sono sfidati atleti provenienti da 15 nazioni diverse), stabilendo tra l’altro il RECORD DEL MONDO nella categoria MASTER, (e non è il suo primo titolo a livello mondiale, il nostro portacolori, ne ha già vinti altri in passato!!).

Che dire, grandissimo Christian, sempre al TOP!!!!