Investimento ad Albenga, scontro auto-moto ad Albissola: due feriti - IVG.it

Albissola Marina/Albenga. Due feriti: è il bilancio di un incidente stradale avvenuto ad Albissola Marina e di un investimento pedonale che si è verificato ad Albenga, entrambi nella mattinata di oggi.

Il primo, intorno alle 8 e 15, sulla via Aurelia ad Albissola: il conducente di un motociclo è rimasto ferito dopo l’urto con un’auto. A seguito dell’impatto con la vettura è caduto a terra: immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto del 118 e dei militi della Croce Oro. Dopo le prime cure da parte dei sanitari è stato trasportato all’ospedale San Paolo di Savona, non è in gravi condizioni.

In fase di accertamento l’esatta dinamica dello scontro e le relative responsabilità.

Investimento pedonale, invece, intorno alle 12 e 50, ad Albenga in via Patrioti. Stando alle prime informazioni, un anziano di circa 70 anni è stato colpito da un’auto mentre stava attraversando la strada, finendo sull’asfalto riverso a terra.

Il 70enne, rimasto cosciente, è stato prontamente soccorso dai militi della Croce Bianca e dall’automedica del 118. E’ stato poi trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Fortunatamente la vettura procedeva a bassa velocità e l’impatto con il pedone non è stato particolarmente violento: le condizioni dell’anziano non destano particolare preoccupazione.