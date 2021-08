Intensificati controlli sulle strade a Finale: sanzioni per guida in stato di ebbrezza e senza patente - IVG.it

Finale Ligure. Sono stati potenziati, a ridosso di Ferragosto, i controlli della polizia locale di Finale Ligure. In particolare, sono stati oltre un centinaio i veicoli interessati dai controlli, 4 i veicoli senza copertura assicurativa.

Due conducenti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza – in un caso il tasso alcolemico rilevato dagli strumenti superava di quasi tre volte il limite consentito -, altre quattro persone sono state invece sanzionate in via amministrativa in quanto la concentrazione di alcol nel sangue non superava gli 0,8 g/l. Per tutti sono scattate sanzioni pecuniarie fino a 3200 euro, sospensione della patente fino a un anno e decurtazione di dieci punti sulla patente.

Nella notte appena trascorsa, inoltre, gli agenti del comando finalese hanno intercettato un motoveicolo rubato a Varigotti nei giorni precedenti. A bordo due minorenni che sono stati denunciati per furto in concorso e, per uno di loro, fornitura di false generalità ai pubblici ufficiali. Il conducente della moto – che è già stata restituita al legittimo proprietario – dovrà pagare anche una sanzione da 5000 euro per guida senza patente.

Questi comportamenti non rispondenti al codice della strada sono stati sanzionati grazie a una serie di posti di controllo realizzati su strada con il fine di verificare lo stato psico-fisico dei conducenti, ma anche le coperture assicurative dei veicoli circolanti e lo stato della revisione.