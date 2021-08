Incontro Toti-Garavaglia, il governatore: "Liguria capofila per la ripartenza del settore" - IVG.it

Liguria. “Aiutare la formazione di personale specializzato, migliorare la qualità della nostra offerta alberghiera, aumentare i servizi e i porti attrezzati per la nostra nautica. Di questo ho parlato oggi a pranzo con il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia”.

Così il presidente della Regione Giovanni Toti sull’incontro avuto oggi a Bergeggi con il Ministro Massimo Garavaglia..

“La Liguria sta vivendo una delle stagioni più floride dal punto di vista del turismo, tanto da superare i numeri registrati prima della pandemia ed è per questo che ora dobbiamo crescere ancora, per essere capofila nella ripartenza del settore e per creare ricchezza e posti di lavoro. I numeri ci dicono che siamo sulla buona strada” conclude.