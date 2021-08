Incendio nel porto di Varazze, imbarcazione sottoposta a sequestro probatorio - IVG.it

Varazze. Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 26 agosto, la sala operativa della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Savona è stata allertata dal numero unico di emergenza 112 per un incendio sviluppatosi a bordo di un’imbarcazione da diporto di 18 metri circa, battente bandiera italiana, ormeggiata nel porto di Varazze.

La Guardia Costiera di Savona ha immediatamente attuato le procedure previste nel caso di specie, allertando il personale dei vigili del fuoco e inviando sul posto una motovedetta, la cp863, personale a terra del locale ufficio marittimo di Varazze e un’unità antinquinamento e antincendio della società concessionaria del servizio di antinquinamento portuale Transmare s.r.l.

La motovedetta cp863 della Guardia Costiera di Savona, dopo aver constatato l’assenza di feriti e di persone bisognose di soccorso e/o assistenza in mare, ha garantito la necessaria e fondamentale cornice di sicurezza durante le operazioni di spegnimento dell’incendio ad opera dei vigili del fuoco e del personale della Marina di Varazze, operando anche con mezzi antincendio da mare sino all’arrivo della motobarca dei vigili del fuoco e dell’unità della Transmare s.r.l.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area ad opera dei vigili del fuoco e dell’unità antinquinamento portuale Transmare s.r.l. sono durate tutta la notte. Al momento, al fine di garantire la sicurezza dell’imbarcazione e per tenerla a galla in attesa della decisione delle autorità competenti, sono ancora presenti sul posto alcune unità dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto.

“Sentito il pubblico ministero di turno – si legge in una nota della Capitaneria di Porto di Savona -, l’unità è stata sottoposta a sequestro probatorio ad opera del personale dell’ufficio locale marittimo di Varazze in attesa di condurre i necessari accertamenti in merito alle cause e alle responsabilità di quanto avvenuto.

guarda tutte le foto 25



Marina di Varazze, yatch in fiamme

Come anticipato ieri dal nostro giornale, fortunatamente non si registrano feriti né danni significativi all’ambiente marino e alle opere portuali.