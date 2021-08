Incendio nei boschi di Sassello: intervento dei vigili del fuoco - IVG.it

Savona. L’elicottero regionale è intervenuto per domare l’incendio boschivo che è divampato nel pomeriggio al Sassello.

La zona, particolarmente impervia, è difficile da raggiungere con i mezzi operativi a terra e sul posto stanno operando anche i vigili del Fuoco e i volontari arrivati da Varazze.

Secondo quanto riferito, l’incendio sarebbe sotto controllo, complice anche il vento che nelle ultime ore si sarebbe indebolito.

Sono invece sotto controllo le fiamme divampate in una zona dell’imperiese non abitata tra Olivetta San Michele e Airole dove resterà comunque il presidio notturno dei volontari. A Spezia, per la bonifica di Framura è invece intervenuto per brevi riprese l’elicottero regionale mentre da domani il terzo elicottero sarà fisso sulla base di Borghetto Vara.