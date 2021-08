Inaugurazione per il point di "Sinistra per Savona": "Qualità e competenza a disposizione della città" - IVG.it

Savona. Via Paleocapa 110/rosso nel pieno centro della Città: è stato lì che questa mattina 28 agosto, è stato inaugurato il point della lista “Sinistra per Savona”.

La lista “Sinistra per Savona” parteciperà alle prossime elezioni comunali del 3-4 ottobre in sostegno della candidatura di Marco Russo, intervenuto all’iniziativa inaugurale.

“La formazione della lista corrisponde ad un vero e proprio traguardo raggiunto dopo molti anni dalle le forze politiche, sociali, culturali che la compongono: quello dell’unità tra tutti i soggetti della sinistra (“Il rosso non è il Nero”, Sinistra Italiana, Rifondazione Comunista), progressisti, ambientalisti (partecipano anche candidati del Partito Animalista)” afferma “Sinistra per Savona”.

“Un’unità che rappresenta il vero elemento di “valore aggiunto” nella coalizione che punta al governo della città per realizzare un vero e proprio mutamento di rotta rispetto al declino imposto dal malgoverno del centro destra”.

“Al punto di informazione di via Paleocapa ha trovato così sede una lista di civismo democratico e progressista che si ispira ai valori di una unità raggiunta nel solco di una identità della sinistra storica che a Savona ha significato la fierezza dell’antifascismo e la presenza di una forte classe lavoratrice capace in passato di grandi slanci di solidarietà collettiva che oggi dobbiamo saper rinnovare”.

“Attorno ai contenuti espressi nell’agenda programmatica di Marco Russo e nel nostro documento “Savona 2021 visione e progetto” si svilupperà dunque un’iniziativa non semplicemente elettorale ma misurata su grandi scelte strategiche”.

“Scelte che saranno poste al contrario di quella logica di grettezza del tornaconto immediato che ha caratterizzato questi ultimi anni di declino che l’amministrazione di destra ha fortemente accentuato”.

“Le nostre opzioni riguardano essenzialmente l’idea di un futuro rivolto ai giovani, a quelli che se ne sono andati a studiare e a lavorare altrove e che vogliamo ritornino all’ombra della nostra Torretta assieme a tanti altri trasformando Savona da Città di transito a città di nuova residenza”.

“Intendiamo così portare avanti un’immagine e una sostanza di Città aperta, solidale, partecipe del cambiamento che è necessario progettare tra noi e al di fuori di noi”.

“Sarà fondamentale per il domani come sapremo decidere la “Savona fuori di Savona” nel tempo e nello spazio. Abbiamo realizzato l’unità tra forze diverse perché abbiamo in mente una “ambizione di qualità” conclude la lista a sostegno di Marco Russo.

Ecco i nomi della lista “Sinistra per Savona”: Letizia Balsamo, 60 anni, casalinga; Piera Barberis. 72 anni, pensionata; Riccardo Benetti, 53 anni, imprenditore; Marina Bertolino, 63 anni, pensionata; Massimo Botta, 65 anni, avvocato; Maria Gabriella Branca, 63 anni, avvocato; Michele Brosio 68 anni barbiere; Danilo Bruno 62 anni funzionario agenzia fiscale; Alberto Delfino 56 anni avvocato; Roberto Delfino 67 anni medico; Irma Dematteis 73 anni pensionata; Eugenio De Poli anni 72 pensionato; Fausto Desalvo anni 73 professore universitario; Alexa Facello 28 anni impiegata; Francesco Greco 34 anni insegnante; Anna Maria Guarena 68 anni pensionata; Luigi Lanza 23 anni studente; Aldo Lombezzi detto Mimmo 71 anni giornalista; Jacopo Marchisio 41 anni insegnante; Luca Mignanti 57 anni architetto; Giuseppe Milazzo 57 anni insegnante – storico; Giovanna Olivieri 59 anni biologa; 23 Laura Pardini 45 anni commessa; Donatella Ramello 65 anni pensionata; Marco Ravera 44 anni lavoratore precario; Claudia Rossi 44 anni impiegata; Giovanna Sagola 58 anni Operatrice Socio Sanitaria; Silvia Scarzella 56 anni insegnante; Roberto Ulivi 81 anni pensionato; Antonio Vallarino 78 anni pensionato; Dilvo Vannoni 70 anni pensionato; Claudio Varino 55 anni impiegato.