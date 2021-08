Imbarca acqua, si inclina e rischia di affondare: barca da diporto con quattro persone a bordo soccorsa dalla Guardia Costiera - IVG.it

Noli. Ieri, durante un pattugliamento effettuato nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro”, la motovedetta della Guardia Costiera di Savona c ha avvistato una barca da diporto in difficoltà a circa 100 metri dalla scogliera di Capo Noli.

A causa delle onde il natante, con quattro persone a bordo, aveva imbarcato e continuava a imbarcare una notevole quantità di acqua nel gavone di prua.

Gli uomini della motovedetta in pattugliamento nell’area si sono resi conto che la barca era ormai piuttosto inclinata e perciò sono intervenuti per evitare il possibile affondamento.

I quattro occupanti, due adulti e due minorenni, tutti residenti in provincia di Pavia, sono stati tratti in salvo e trasbordati sull’unità della Guardia costiera. Un membro dell’equipaggio è poi salito a bordo della barca: il militare si è subito accorto che alcuni sacchetti di plastica presenti nel gavone ostruivano gli scarichi del pozzetto, perciò li ha rimossi ed ha fatto defluire l’acqua imbarcata.

Messa in sicurezza, la barca è stata rimorchiata fino al porto di Savona. Il soccorso, coordinata dalla sala operativa della Guardia Costiera savonese, si è concluso solo con uno spavento per i diportisti che, fortunatamente, non hanno avuto necessità di alcuna assistenza medica.