Il Ventimiglia, nell'attesa del ripescaggio in Eccellenza, è al lavoro - IVG.it

Savona. Nell’attesa dell’ormai quasi certo ripescaggio in serie D del Vado, il posto lasciato libero in Eccellenza verrà preso dal Ventimiglia, come indicato nel comunicato della Federazione.

La società frontaliera ha iniziato gli allenamenti e nel frattempo è arrivata la conferma dell’attaccante Michael Ventre (classe ’96), giocatore tecnico, che può ricoprire diversi ruoli sul fronte di attacco.

La Juniores Nazionale della Sanremeses è stata affidata a Maurizio Tirone, volto noto del calcio ponentino, e lunedì 16 agosto (ore 18) si radunerà a Pian di Poma per la prima seduta stagionale.