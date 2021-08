Il talento di Giorgio Guerrieri al servizio del Legino: "Un onore giocare con Illiante, Romeo ed Anselmo" - IVG.it

Savona. Giorgio Guerrieri, ex, tra le tante, di Loanesi, Arenzano, Borgorosso, Albissola, Cogoleto, Varazze, è un nuovo giocatore del Legino, per la gioia di mister Fabio Tobia, che si frega le mani per l’arrivo del numero dieci.

“Non avevo, a causa delle problematiche che tutti conosciamo, una grande voglia di ricominciare – afferma Guerrieri – ma quando mi ha chiamato il Legino, è finalmente scattato il desiderio di ributtarmi, con molto entusiasmo, nella mischia”.

“Il Legino è sempre stato ostico da affrontare, ho sempre avuto ammirazione verso questa società, sono stato convinto dall”ambiente leginese, dal presidente Piero Carella e mister Fabio Tobia – continua Guerrieri – sono al corrente che hanno costruito una squadra per fare bene, ritrovo amici come Massi Illiante, uomo e portiere fantastico, e mi rende felice il poter giocare con attaccanti dello spessore di Romeo ed Anselmo, insomma, anche dopo trent’anni di calcio giocato, la voglia e l’entusiasmo di riprendere a giocare, è sempre come agli inizi carriera”.