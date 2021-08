Il Savona Hockey Club determinato a puntare sul settore femminile - IVG.it

Savona. Il Savona Hockey Club si mostra ancora una volta vicino alla città e alle famiglie, lanciando una proposta imperdibile: tre mesi di prova completamente gratuiti per le ragazze nate dal 2010 al 2014 che intendono tesserarsi con la società della torretta per la stagione 2021/2022.

“Vogliamo offrire una opportunità alle famiglie savonesi – dice il presidente Massimo Pavani – il momento è delicato e molti ragazzi e adolescenti in quest’ultimo periodo sono stati costretti a rinunciare ad una delle cose più belle e più importanti nella formazione di un essere umano, lo sport”.

Questa iniziativa permetterà alle ragazze nate dal 2010 al 2014 di poter provare l’hockey su prato, non per una seduta o per una settimana, ma per ben tre mesi in modo assolutamente gratuito, in modo che le atlete possano realmente prenderne coscienza, senza gravare sull’economia familiare.

Nel contempo non nascondo che la nostra società vuole incrementare in maniera significativa il numero delle atlete in rosa”.

Infatti, anche se l’hockey su prato nell’immaginario collettivo è considerato uno sport prettamente maschile, in realtà, soprattutto in paesi “hockeysticamente più evoluti”, tra cui l’Olanda, il numero delle atlete in diverse società si equipara se non addirittura supera quello dei giocatori del settore maschile.

Il gioco dell’hockey permette di sviluppare la psicomotricità, la coordinazione oculo manuale e oculo podale, la conoscenza e la coscienza dei limiti del proprio corpo sin dalla tenera età; non ultimo, essendo uno sport di squadra, insegna in modo naturale quelli che sono tra i valori più importanti dello sport, quali la forza del gruppo, quella di aiutarsi e di collaborare per ottenere risultati migliori.

Nei primi giorni di settembre i piccoli atleti biancoverdi si muoveranno per le vie della città distribuendo volantini al fine di promuovere ed enfatizzare questa iniziativa.

La società della torretta affiderà le bambine dell’under 12 al tecnico Simone Simari, l’under 14 alla coppia Simone Simari/Massimiliano Burchi, sempre quest’ultimo seguirà anche l’under 16; anche qui, spiega Pavani, “la scelta non è casuale, vogliamo dare alle ragazze una garanzia di continuità nel momento del cambio di categoria”.

Gli allenamenti inizieranno il 2 settembre, il martedì e il giovedì, al campo di via San Dalmazio a Lavagnola, Savona, dalle 18 alle 20.