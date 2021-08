"Il mondo di Obrez", il primo libro del geometra Maurizio Zerbini - IVG.it

Savona. Si intitola “Il mondo di Obrez”, ed è una favola che parla dell’essenza della vita, dell’importanza dell’amicizia e soprattutto dell’amore. E’ il primo libro del geometra Maurizio Zerbini, noto a Savona per la sua attività di funzionario provinciale responsabile del servizio strade.

Nel 1920 in un luogo incantevole di un paese chiamato Tierra de Luna, due giovani innamorati, Thomas e Isabel, si giurano amore eterno. Nel ritornare a casa, Thomas si accorge di avere perso l’orologio da taschino che gli aveva lasciato in eredità il nonno. In un altro paese, chiamato Obrez, lontano mille anni luce da Tierra de Luna, lo stesso orologio viene ritrovato in un museo. Due mondi diversi con modi differenti di vivere e lavorare ma entrambi abitati da uomini e donne coraggiosi e determinati a vivere in difesa della comunità. Due universi differenti ma con un denominatore comune: l’amore verso il prossimo.

Maurizio Zerbini è nato a Savona nel 1959 vive a Cairo Montenotte da diversi anni. È un funzionario pubblico con la passione per lo sport e la scrittura. Il mondo di Obrez è il suo primo romanzo.