Il giornalista e critico gastronomico Edoardo Raspelli in visita ad Albenga - IVG.it

Albenga. Edoardo Raspelli, giornalista, scrittore e critico gastronomico ha fatto visita alla Città delle Torri, al suo Centro Storico e alla Mostra Magiche Trasparenze, mostrando particolare interesse, non solo nei confronti dei prodotti enogastronomici del territorio, ma anche dell’arte e della cultura che, ad Albenga, traspare in ogni angolo.

Con l’occasione il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis ha avuto il piacere di riceverlo in Comune e di gettare le basi per progetti di collaborazione futura legati alla promozione del territorio. Durante l’incontro il dott. Raspelli, che ama definirsi cronista del gusto, ha infatti raccontato di essere stato diverse volte al Albenga – sia per la trasmissione televisiva Melaverde che per altri servizi giornalistici – e di averne sempre apprezzato i prodotti e i ristoranti.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Edoardo Raspelli è uno dei massimi esperti e critici enogastronomici del nostro Paese ed è stato un onore e un piacere poterlo ricevere ad Albenga. Durante la chiacchierata che abbiamo avuto, oltre alla sua grande competenza e alla sua passione, è emersa un’empatia fuori dal comune che ha reso ancor più piacevole l’incontro e ci ha permesso di parlare di possibili progetti futuri legati alla valorizzazione dei prodotti del nostro territorio. Saremmo lieti in futuro di poterlo accoglierlo nuovamente ad Albenga e magari invitarlo ad alcuni degli eventi che organizziamo”.

Il dott. Roberto Pirino presente non solo nella sua qualità di Presidente della Fondazione Oddi, ma anche come Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina per Albenga e il Ponente Ligure afferma: “Raspelli ha una competenza non comune nel settore dell’enogastronomia del nostro Paese e si può dire, senza timori di smentite, che ha raccolto l’eredità di Mario Soldati portandola avanti con grande passione e dimostrando una grande sensibilità”.

Al termine della chiacchierata e del giro nel Centro Storico il dottor Edoardo Raspelli ha voluto visitare la Mostra Magiche Trasparenze rimanendo affascinato dal Piatto Blu sul quale “Sarebbe bello cenare, ovviamente su una riproduzione dello stesso” ha commentato sorridendo.