Il futuro ha una marcia in più: quella green - IVG.it

Quando si parla di futuro, la sostenibilità è dietro l’angolo. Ma l’importante è saperci arrivare. Per farlo, le aziende e le persone possono iniziare a scaldare i motori e ottenere fondi per rendere più ecologico il trasporto dei propri prodotti, grazie all’erogazione di 60.000 euro per le singole persone e 500.000 euro per le società e PMI di tutta Europa.

Ma quali sono gli obiettivi? Primo fra tutti è ridurre l’inquinamento nella filiera produttiva, contribuendo ad una generale sensibilizzazione verso le tematiche green e innovative. Per farlo, bisognerà conoscere in maniera più approfondita i nuovi mezzi di trasporto per testare e incrementare moderni metodi di consegna, ma anche per velocizzare e ottimizzare tutti i percorsi su strada. Le direzioni che si possono prendere sono diverse ma hanno tutte un’unica destinazione: rendere il trasporto ecologico, sostenibile e adatto al futuro.

La quota stanziata per i progetti che si muovono in quest’ottica copre diverse spese che un’azienda o un singolo lavoratore deve sostenere: ad esempio, il costo dedicato ai dipendenti e al personale, ma anche quelli di attrezzature, strumenti e mezzi specifici per l’adozione di nuovi comportamenti green, o i costi per le pratiche utili ad affrontare questo percorso.

