Il Finale ne fa quattro al Savona nell'ultimo test prima della Coppa Italia - IVG.it

Stadio “Borel” di Finale Ligure. Il Finale affila i denti in vista del match di Coppa Italia contro la Cairese. I Buttu boys ripartono da dove avevano finito, ovvero dalla doppia sfida in semifinale di campionato contro i valligiani persa per la regola del goal in trasferta.

Per prepararsi al meglio alla sfida del “Cesare Brin”, i giallorossi hanno disputato ieri un’amichevole contro il Savona. Un test probante visto che l’organico degli striscioni conta giocatori di una categoria superiore rispetto alla Prima Categoria.

Il Finale si è imposto per 4 a 0. Le reti sono state messe a segno da Ponzo, Garibbo e Rocca, autore di una doppietta.