Il Finale conferma Faedo e prende Garibbo - IVG.it

Finale Ligure. La società ASD FBC Finale, dopo la conferma di Faedo, comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Luca Garibbo, per la stagione 2021/2022.

Ex Golfodianese, classe 1994, Garibbo è un centrocampista d’ordine, che ha sempre disputato delle annate di tutto rispetto, avendo militato anche in Serie D con la maglia dell’Imperia, dove ha giocato per tre stagioni.

Tutta la società dà il benvenuto a Luca e si augura di vivere assieme una stagione ricca di soddisfazion