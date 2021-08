Il Corriere "stronca" ristorante di Albissola, il titolare: "Un piatto sbagliato può capitare, ma no agli attacchi personali" - IVG.it

Albissola Marina. “Un critico gastronomico dovrebbe criticare le ricette non le persone. Si viene qui in vacanza, a cena, e poi si criticano i liguri, sparando a zero sulla cucina. Un minimo di coerenza male non farebbe”. E’ con queste parole che il titolare della trattoria La Familiare di Albissola Marina risponde all’articolo del critico Luca Iaccarino, apparso domenica 22 agosto su Il Corriere, una recensione che si direbbe “senza peli sulla lingua” e per alcuni considerata addirittura “spietata”.

Nell’articolo, che ha fatto non poco scalpore, Iaccarino ha definito la sua cena come una delle “peggiori degli ultimi tempi” con “un titolare scortesissimo, camerieri inesperti – piatti portati via ancora da terminare, bottiglie prese per l’imboccatura (in tempi di Covid!) -, ricette mal concepite ed eseguite (una ‘zuppa di pesce’ costituita praticamente solo da cicale e gamberetti tutti non pulite quindi impossibili da mangiare)”.

Il ristoratore albissolese, che ha affisso all’ingresso del locale la pagina di giornale con l’articolo in questione, afferma di “non voler aprire alcuna polemica o alimentare ulteriori discussioni intorno all’articolo”, ma di ingoiare il rospo non ha proprio intenzione. “Credo che il signor Iaccarino abbia esagerato, perchè un critico gastronomico avrebbe dovuto criticare tutti i piatti, mentre fondamentalmente ne ha criticato solo uno, la zuppa di pesce. Un piatto sbagliato credo possa capitare a chiunque, se mai era sbagliato – commenta il titolare -, come un sorriso di meno da parte di chi, per offrire un buon servizio si alza alle sei del mattino per andare a comprare gli ingredienti per la ristorazione”.

E qui, in risposta ai tre volte “pessima cena” del critico gastronomico, il gestore della trattoria albissolese si dispiace: “Mi spiace che il giornalista sollevi o che insinui che vengano offerte cene in cambio di recensioni positive – afferma -. Mi dispiace che se la prenda con i camerieri e con i cuochi quando, ad esempio, una regione organizzatissima come l’Emilia Romagna ha pubblicamente ammesso di essere in tremenda difficoltà con il personale, per cui grazie che qui ci siano e grazie di quanto siano bravi e che mi aiutino. Mi dispiace, inoltre, che una testata importante come il Corriere pubblichi un articolo del genere”.

“Siamo perplessi e sorpresi di questo articolo – aggiunge il titolare -, la mia compagna è veramente giù di morale, considerando l’impegno che mettiamo nella nostra attività“. A questo punto viene da chiedersi: come ha reagito la clientela dopo l’uscita dell’articolo-recensione? “Io lavoro come prima se non di più – risponde il gestore de La Familiare -. Ero pieno di clienti ieri sera, ho tutto il locale prenotato stasera. Ho trovato grande partecipazione da parte dei miei clienti“.

La reazione alla dura recensione sulla trattoria La Familiare di Albissola

Dopo questa “bufera” anche i commercianti di Albissola hanno espresso la propria vicinanza al ristorante colpito, appendendo sulle vetrine dei negozi un cartello con su scritto “Io sto con la trattoria La Familiare”: “Abbiamo ricevuto grande solidarietà da parte dei commercianti di Albissola. Da un lato questo è piacevole, dall’altro non vorrei si pensasse che abbiamo preso questa recensione proprio sul serio” conclude il titolare. Chissà se presto il critico gastronomico deciderà di tornare ad Albissola per dare una seconda chance a La Familiare e far pace con i gestori del locale, davanti a una zuppa di pesce ad hoc.