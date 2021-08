Il Cep di Apm Terminals visita Vado Gateway - IVG.it

Vado Ligure. Il 28 Luglio il Ceo di Apm Terminals, Morten Engelstoft, ha visitato Vado Gateway ed ha incontrato gli addetti che quotidianamente svolgono il lavoro “sul campo” ossia i supervisor ed i coordinatori, toccando quindi con mano la realtà operativa del terminal.

L’obiettivo di questa visita è stato conoscere le numerose iniziative messe in campo per innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza mitigando i rischi per il personale operativo. L’attenzione si é focalizzata soprattutto sulle attività a bordo nave e sulle operazioni di manutenzione che sono state analizzate con il supporto di Alessio R., Isabella P. e Cinzia I., con cui Engelstoft ha lungamente dialogato.

È stato inoltre particolarmente apprezzato il programma di “Safety Leadership” avviato da alcuni mesi in Vado Gateway e che coinvolge tutti i manager, come esempio di eccellente implementazione della strategia di Gruppo “Safer, Bigger, Better”.

Con l’occasione è stato anche registrato il video ufficiale del “Global Safety Day 2021” di Apm Terminals, ossia la giornata annuale dedicata alla sicurezza sul lavoro, che quest’anno sarà incentrato sul tema Leading with Care.

Tale video sarà proiettato in tutti i siti di APM Terminals in occasione del “Global Safety Day 2021” il prossimo 8 Settembre.