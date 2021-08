I Zona, per Albissola Marina è stata un'estate da protagonista tra Vela Day e raduni tecnici - IVG.it

Albissola Marina. Divertimento e grande entusiasmo. Sono stati questi i sentimenti che durante l’estate hanno animato il circolo velico Mirage Windsurfing Club, stabilimento balneare situato ad Albissola Marina protagonista di svariate iniziative che hanno movimentato i mesi più caldi dell’anno. Quest’anno, per esempio, proprio il Mirage Windsurfing Club ha preso parte al Vela Day, evento promosso dalla Federazione Italiana Vela dedicato a tutti coloro che, dai sei anni compiuti in poi, hanno piacere ad avvicinarsi al mondo del windsurf, della vela e del mare in generale. Quest’iniziativa si è svolta nel weekend del 19/20 giugno e ha visto coinvolti contemporaneamente 339 circoli velici sparsi su tutto il territorio nazionale.

La voglia di esserci ha premiato il Mirage, circolo il quale ha ottenuto un’adesione superiore alle aspettative con quasi 60 tra bambini, ragazzi ed adulti. In quelle due giornate si è dunque riusciti a promuovere la cultura del mare e dello sport della Vela, ma le notizie non terminano qui. Il 7 agosto infatti, in accordo con il piano di sviluppo dell’attività giovanile U16 e U19 della Federazione Italiana Vela, la prima zona FIV ha organizzato un raduno tecnico Tavole a Vela proprio presso il Mirage Windsurfing Club. Alle 9:30 di qualche sabato fa dunque, agli ordini dei tecnici di riferimento Alessandro Macrì, Michele Cutaia e Davide Fazio, una decina di giovanissimi ha avuto la possibilità di affinare la propria tecnica sui principi base della conduzione delle tavole, questo in uno splendido contesto di sport e divertimento.

In una prima fase si è lavorato sulle tematiche relative alla postura e all’equilibrio, mentre nel pomeriggio gli atleti si sono cimentati nelle andature. L’entusiasmo di tutti i partecipanti ha reso felici genitori e atleti, ma soprattutto lo staff che sarà impegnato nei prossimi mesi ad organizzare eventi sempre più tecnici per sviluppare al massimo il windsurf, questo partendo dal Tecno 293 fino ad arrivare all’iQFOIL.