I Zona: in attesa del Meeting Zonale di Loano, è già l'estate della vela - IVG.it

Ceriale. Un’estate con la vela protagonista. Si potrebbero riassumere in questa maniera i mesi più caldi dell’anno capaci di animare il 2021, giorni certamente caratterizzati dalla rinascita sportiva savonese ed italiana, ma anche dai coinvolgenti Meeting Scuola Vela. Sono stati ad esempio 76 i partecipanti ai primi due Meeting delle Scuole di Vela della I-Zona FIV Liguria, un risultato andato oltre ogni più rosea aspettativa per degli eventi rivolti a dei bambini di età compresa tra i 6 ed i 13 anni.

Il primo appuntamento ha visto protagonista il Varazze Club Nautico, luogo in cui Marcella Ercoli (consigliere della I-Zona FIV e responsabile zonale del programma Scuola Vela, nonché Presidente del circolo ospitante) ha scelto di recarsi portando il saluto ufficiale a nome della I Zona FIV Liguria. Il secondo appuntamento si è invece tenuto al Circolo Velico di Arenzano domenica 18 luglio, questo con la presenza del direttore sportivo zonale Alessandro Macrì e dello staff di istruttori I-Zona. Si sono ripetute le stesse attività svolte sabato a Varazze, apprezzate dai 26 ragazzi del CV Arenzano, del Varazze Club Nautico e del CN Ugo Costaguta Voltri.

Le attività si sono svolte nelle acque antistanti i circoli organizzatori con il seguente programma: briefing alle 8:00, presentazione giornata e suddivisione gruppi alle 9:00, armamento e regolazione imbarcazioni alle 9:30, attività ludico-ricreative in acqua e a terra alle 10:00, rientro imbarcazioni alle 12:30 per il pranzo, attività pomeridiana dalle 14:30 alle 17:30 e infine premiazioni alle 18:00. Imbarcazioni ed attrezzature sono state messe a disposizione dal Comitato I-Zona e dai Circoli Organizzatori.

Dopo Varazze ed Arenzano sabato 24 luglio è stata poi la volta di una tappa cerialese per i Meeting Scuola Vela, una giornata che ha vantato la partecipazione di 40 bambini provenienti da Albenga, Ceriale, Diano Marina e da alcune località della Lombardia e del Piemonte. Venerdì 30 luglio infine è stata la volta di Spotorno, questo per un altro Meeting di successo che ha visto questa volta la partecipazione di 30 bambini tra i 6 ed i 12 anni provenienti da Spotorno, Varazze, Vado, Noli e Alassio.

Durante lo svolgimento delle attività ad essere tangibile è sempre stato il divertimento, un sentimento favorito dai giochi realizzati in acqua e a terra, questo tra vela, sup ed altri esercizi. Il coordinamento dell’evento è stato a cura di Luca Querella, consigliere I-Zona FIV il quale ha collaborato con Greta Capelli e con altri allievi istruttori della I-Zona. Sabato 31 luglio e domenica 1 agosto a Spotorno si è poi svolta la Regata del Golfo, appuntamento storico per il circolo della cittadina che ha visto la partecipazione di un cospicuo numero di imbarcazioni.

In conclusione, al termine di questo Meeting e a maggior ragione negli ultimi giorni, è già iniziata a crescere l’attesa in vista di uno dei grandi appuntamenti estivi della vela, ovvero il Meeting Zonale organizzato nella cittadina di Loano. Ad esso prenderanno parte gli atleti segnalati nei vari Meeting Provinciali incentrati appunto sul “Gioco Vela”, i quali avranno una grandissima occasione da sfruttare per farsi notare divertendosi.