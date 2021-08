I no vax minacciano di morte Bassetti, lui attacca: "Le posizioni di alcuni politici alimentano la follia di questi criminali" - IVG.it

Liguria. Sono arrivate anche a Ferragosto le minacce di morte per Matteo Bassetti, il direttore della clinica di malattie infettive dell’ospedale San Martino.

E’ lo stesso medico a denunciarlo su facebook. Le minacce d’altronde gli arrivano da mesi e Bassetti ha presentato diverse denunce ed è attualmente sotto scorta.

“Anche in questo giorno di festa mi arrivano minacce di morte via social – dice Bassetti – Questa volta ho deciso di lasciare nome e immagine perché TUTTI possano vedere e capire. Certo le posizioni scettiche o addirittura contro i vaccini di una certa parte della politica italiana, ribadite anche questa mattina su alcuni quotidiani, non fanno altro che alimentare la follia di questi criminali no-vax”.

Per Bassetti “finché la magistratura non si convincerà’ che abbiamo a che fare con veri e propri terroristi appartenenti a una organizzazione ben strutturata e ben finanziata non andremo da nessuna parte e molti medici continueranno ad essere minacciati e insultati”.

“Occorre cambiare passo – chiede – lo dico da tre mesi ma sembra che nessuno mi ascolti”.

Ovviamente come si può immaginare già vedendo il nome usato su facebook per minacciare medici e politici solitamente vengono utilizzati profili fake, come viene fra l’altro suggerito nei canali telegram degli stessi no vax.