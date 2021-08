Ha 106 anni e da vent'anni viene in vacanza ad Andora - IVG.it

Andora. Ha 106 anni, vive a Leini provincia di Torino, ma non rinuncia alla sua vacanza ad Andora.

Giuseppina Di Carlo, con le sue figlie, da 20 anni, passa l’estate nella località ponentina, ma fino a 16 anni fa si concedeva anche il viaggio in Sicilia dai parenti. Anche quest’anno si è trasferita in Riviera per l’estate, godendo di una buona autonomia.

Il sindaco Mauro Demichelis le ha fatto giungere le congratulazioni e i ringraziamenti per il suo amore per Andora, comune che si è distinto in passato per l’alto numero di centenari residenti.