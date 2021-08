Green pass, verso l'obbligatorietà anche per il personale scolastico - IVG.it

Liguria. Verso l’obbligo del green pass anche per il personale scolastico. Ieri l’ha dichiarato anche il premier Mario Draghi, “la scuola in questo momento ha la priorità assoluta” e la volontà è quella di evitare la didattica a distanza. Per farlo una delle soluzioni, ancora al vaglio della cabina di regia, è quella di imporre la carta verde anche per insegnanti e collaboratori scolastici, ma non per gli studenti.

Una decisione che trova il parere contrario della Lega, ma che sembra sempre più probabile e che ha l’obiettivo di contenere la diffusione della variante Delta. Una scelta, inoltre, che sarebbe alleggerita dai numeri: nonostante qualche regione sia rimasta indietro, i dati dicono che in Italia l’82% dei professori abbia ricevuto la prima dose e circa il 79% abbia già completato il ciclo vaccinale.

Salvo colpi di scena, dunque, nel nuovo decreto l’obbligo del green pass sarà previsto anche per la scuola. A decidere sarà domani la cabina di regia che si riunirà a Palazzo Chigi insieme ai capi delegazione dei partiti e al Comitato tecnico scientifico. Poi Draghi e i ministri Gelmini e Speranza incontreranno le Regioni e solo in seguito si terrà il Consiglio dei ministri.

Ovviamente rimarranno in vigore le altre norme per quanto riguarda distanze e mascherine, in quelli spazi in cui non è possibile separare gli studenti, e la dad sarà prevista solo nelle zone arancioni o rosse, ma su decisione dei sindaci e in caso di focolai preoccupanti. In fascia bianca e gialla, invece, sempre garantite le lezioni in presenza.

Tra le novità del nuovo decreto, anche l’obbligo della carta verde per i trasporti. Dall’1 settembre sarà necessario per salire su aerei, treni e navi e l’obbligo potrebbe essere esteso anche al trasporto pubblico locale, proprio in concomitanza con l’inizio delle scuole.