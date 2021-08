Green pass, Rixi: "Contrari ad un obbligo a prescindere, vaccini fondamentali ma senza discriminazioni tra i cittadini" - IVG.it

Savona. “Come Lega siamo stati contrati ad un obbligo a prescindere… Difficilmente gestibile e controllabile, senza contare la divisione tra i cittadini rispetto alla certificazione”. Lo ha detto questa mattina il segretario regionale della Lega l’On. Edoardo Rixi, a Savona per sostenere la campagna elettorale del candidato sindaco del centro destra Angelo Schirru.

“Il green pass è utile ma con un opportuno utilizzo, non in un contesto di separazione della nostra comunità in due schieramenti: i vaccini sono importanti e fondamentali per superare l’emergenza sanitaria, ma ritengo sia necessario un maggiore equilibrio e abbassare i toni di polemiche e prese di posizioni estreme, in un senso o nell’altro” aggiunge.

“In questo momento storico abbiamo bisogno di unità e condivisione, per questo non ritengo opportuno una discriminazione in due campi contrapposti. Spingere per il piano vaccinale e completare le somministrazioni non significa generare un “muro” tra chi è dentro e chi è fuori…”

Ad esempio, è stato significativo riuscire a rimodulare il decreto impedendo l’obbligo per i clienti di alberghi e strutture ricettive in piena stagione turistica, che avrebbe rischiato una serie di disdette dalle gravi conseguenze per gli operatori del settore” sottolinea ancora Rixi, con riferimento alla governance dei flussi turistici.

Quanto ai contrasti nel centro destra sul green pass: “Non credo si possa parlare di vere e proprie divisioni, si sono manifestate sensibilità differenti e c’è stata nella coalizione un ampio dibattito, tuttavia sempre costruttivo e nell’interesse comune di arrivare ad una soluzione condivisa” conclude.