Green pass, obbligo per il personale della scuola e gli studenti universitari - IVG.it

Liguria. Obbligo di avere il green pass per il personale scolastico e per gli studenti universitari. E’ il contenuto del nuovo decreto sottoposto al parere della cabina di regia del governo e presentata ai presidenti di Regione. Il provvedimento sarà approvato in giornata dal consiglio dei ministri.

Obbligo di green pass significa, tecnicamente, non obbligo di vaccino ma l’alternativa tra vaccino o certificato di guarigione dal covid o tampone negativo. Un aspetto che lascia aperti diversi interrogativi sull’applicazione concreta della misura.

Ad ogni modo, così sarà. E il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha plaudito alle iniziative annunciate dal governo: “Siamo d’accordo con le decisioni prese dal Governo. Se il #greenpass serve a far tornare gli alunni in presenza, ben venga. Sì ai vaccini, no alla Dad. Facile!”, il tweet del governatore.

Novità per i trasporti. Inoltre dal 1 settembre (e senza anticipazioni ad agosto) dovrebbe inoltre scattare l’obbligo di green pass per i trasporti. La certificazione dovrebbe essere richiesta per i treni a lunga percorrenza (Intercity, Frecce) e per i traghetti ma non per i mezzi che viaggiano all’interno della stessa regione. La capienza degli stessi mezzi di trasporto per cui sarà previsto il green pass passerà dal 50% all’80%.

Cambiamenti in arrivo anche sulla quarantena: per i vaccinati sembra destinata a scendere a sette giorni dai quindici attuali.