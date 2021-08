Green pass, il chiarimento: controlli in mano agli esercenti, in casi particolari si chiede documento d'identità - IVG.it

Savona. I controlli sui certificati verdi devono essere fatti dagli esercenti, i quali devono chiedere il green pass senza l’obbligo di consultare i documenti di identità salvo situazioni particolari di evidente anomalia o palese incongruenza.

E’ questo il chiarimento offerto dalla circolare del ministero dell’interno relativa alle modalità di verifica e controllo dei green pass che è stato al centro del comitato per l’ordine e la sicurezza svolto questa mattina e convocato dalla Prefettura, alla presenza del dottor Mottola Vicario del Prefetto di Savona, il Questore di Savona Roatta, il presidente della Provincia di Savona Olivieri.

La circolare ha fatto chiarezza sull’applicazione della normativa e sulle figure autorizzate alla verifica della certificazione e alla eventuale richiesta (per situazioni particolari e di evidente anomalia) dei documenti di identità. “Abbiamo colto con piacere la circolare arrivata ieri dal Ministero che chiarisce molti passaggi e definisce chiaramente il fatto che i controlli sui certificati verdi debbano essere fatti dagli esercenti nel senso che devono chiedere il green pass e non siano obbligati a chiedere i documenti di identità salvo situazioni particolari di evidente anomalia o palese incongruenza (ad esempio il gestore conosce personalmente la persona e questa esibisce un green pass con altro nominativo)” afferma il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri.

“Come sempre è stato un momento per fare massima sinergia tra istituzioni e forze dell’ordine, sarà richiesto massimo sforzo e impiego delle stesse e anche delle forze municipali dei Comuni – come Provincia abbiamo sempre fatto presente il fatto che purtroppo i contingenti e le risorse umane specialmente per i Comuni medi, medio-piccoli o piccoli è veramente limitato – ma comunque coordinandosi al meglio con le Forze di Polizia e gli effettivi della territoriale dei Carabinieri sicuramente riusciremo a dare il giusto supporto alla corretta attuazione e alle esigenze di poter operare dei nostri esercenti” conclude Olivieri.

Presenti all’incontro in rappresentanza del Comune di Savona il comandante della polizia locale Aloi e gli assessori Arecco e Levrero, per le forze dell’ordine i comandanti di carabinieri, guardia di finanzia, polizia stradale, polizia di frontiera.