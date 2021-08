Genoa, linea verde al centro del progetto nonostante i rinforzi: continuano a stupire i"savonesi" Cambiaso e Kallon - IVG.it

Genova. Finalmente l’arrivo del sereno. Si potrebbe sintetizzare in questa maniera il momento del Genoa che, dopo i numerosi malumori seguiti alla pesante sconfitta rimediata in quel di San Siro con il passivo di 4-0, ha scelto di correre ai ripari rinforzando sul mercato i reparti apparsi maggiormente carenti. È anche e soprattutto per questa ragione che presto approderanno alla corte di Davide Ballardini Sam Lammers, Felipe Caicedo e Nikola Maksimovic, giocatori pronti ad offrire il proprio contributo per migliorare la precaria condizione del Grifone.

A dirla tutta il peggio, proprio grazie al mercato, sembrerebbe già passato per i rossoblù, questo con Criscito e compagni riusciti a ricompattarsi successivamente alle numerose critiche. Adesso la principale volontà per il Grifone appare infatti essere quella di ritrovare il proprio pubblico in occasione dell’importante sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli di Luciano Spalletti, un match affascinante che potrebbe già vedere Caicedo tra i protagonisti.

Sta già scaldando i motori dunque l’erede di Scamacca, questo mentre sulla fascia sembra resistere la titolarità di Andrea Cambiaso, ventunenne promettente che Ballardini vorrebbe nuovamente proporre nonostante la timida prova offerta contro l’Inter. Il Napoli dovrà essere la sua occasione per rilanciarsi, una sfida intrigante per un talento davvero promettente il quale ha già collezionato ottime prove in Serie D (con le maglie di Albissola e Savona), C e B. La partita contro i partenopei vedrà anche Kallon tra i protagonisti: il gioiellino della Primavera rossoblù (anch’egli ex biancoblù), dopo un ottimo precampionato, appare ormai come un serio candidato alla titolarità, un giocatore capace di illuminare con giocate spesso inaspettate.

Nonostante ciò proseguono le trattative per un ulteriore rinforzo sulla fascia, questo con l’asse Roma-Genova segnalato come bollente. Sembra infatti vicinissimo l’approdo di Fares all’ombra della Lanterna, ciò senza però trascurare il nome di Zeegelaar; se il matrimonio con l’algerino non dovesse celebrarsi, si virerà con forza sull’olandese di proprietà dell’Udinese.

Tra campo e mercato prosegue dunque l’inizio di stagione del Genoa: in attesa del Napoli, ecco la carica dei rinforzi.