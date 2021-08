Gatto smarrito a Finale: l'appello della padrona per ritrovare Meggie - IVG.it

Finale Ligure. Appello per ritrovare Meggie, gatto smarrito nella zona di Finalmarina, di fronte ai Bagni Vittoria. Ha 16 anni ed è di colore bianco e nero.

Il micio non fa più ritorno a casa da ieri mattina, è infatti scappato fra le 3 e le 7 di sabato 31 luglio. Grande la preoccupazione della proprietaria, Pamela, in quanto “si tratta di un gatto malato che presenta un disturbo ai reni e ha come prospettiva di vita pochi mesi”, spiega.

Chiunque lo abbia visto può contattare Pamela al numero 339.3997980.