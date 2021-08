Furti, risse, violenze, maltrattamenti in famiglia e violazioni del Codice della Strada: il bilancio dei controlli dei carabinieri a Ferragosto - IVG.it

Ponente. Circa 200 mezzi controllati, 150 persone identificate e 10 contravvenzioni per guida in stato di ebbrezza, guida pericolosa, intralcio al traffico e mancata copertura assicurativa; due patenti ritirate per guida con licenza scaduta e guida in stato di ebbrezza, tre persone arrestate, altre 23 denunciate in stato di libertà, oltre a 4 ragazzi sanzionati per ubriachezza molesta e 7 segnalati per detenzione di 30 grammi di hashish. E’ il bilancio dei controlli messi in atto prima e dopo Ferragosto dagli uomini delle stazioni dei carabinieri dipendenti della compagnia di Alassio, del nucleo operativo e radiomobile, del nucleo cinofili e del 15^ nucleo elicotteristi, i quali sono stati attivamente impegnati nel presidio del territorio, ognuno nella propria zona territoriale.

I carabinieri della stazione di Villanova d’Albenga hanno arrestato un nordafricano di 22 anni residente nel villanovese, che doveva espiare una pena definitiva di 3 anni per una rapina commessa nel 2020 a Villanova d’Albenga. I militari della stazione di Alassio, coadiuvati attivamente nelle ricerche dai colleghi della stazione di Borgetto Santo Spirito, hanno tratto in arresto un 30enne nordafricano che doveva scontare la pena di un anno per il reato di minaccia aggravata commessa nel 2020 a Borghetto Santo Spirito ai danni di un controllore di un bus di linea.

Gli operatori della stazione di Cisano Sul Neva hanno tratto in arresto un altro nordafricano di 28 anni, che già era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. I controlli operati dai carabinieri di Cisano hanno consentito di rilevare plurime violazioni alle prescrizioni connesse all’esecuzione della misura; l’immediata segnalazione dei militari alla magistratura di Sorveglianza è stata accolta e trasformata nella revoca del provvedimento.

Due sabati fa i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno fermato due giovani donne nei pressi della stazione ferroviaria alassina. Alla vista dei militari le due hanno mostrato segni di nervosismo e perciò sono state condotte in caserma: all’interno dello zaino sono stati trovati arnesi scasso quali cacciaviti, pinze, spray al peperoncino, fantasmini per non lasciare impronte. Sono state denunciate per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

Domenica scorsa sempre i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, congiuntamente agli uomini della stazione di Alassio, hanno fermato tre giovani di Torino, uno dei quali minorenne, che avevano sottratto uno zaino ad un turista in uno stabilimento balneare. L’immediata segnalazione al 112 ha consentito ai militari di scovare i tre responsabili, che stavano per dileguarsi prendendo il treno per Torino. Un carabiniere in borghese li ha riconosciuti mentre salivano le scale per prendere il mezzo e, con l’aiuto delle pattuglie della radiomobile e della stazione di Alassio, li hanno fermati e denunciati per furto aggravato in concorso. Il personale del nucleo operativo, intervenuto in supporto, ha visionato le immagini delle telecamere e ha potuto analizzare il momento in cui i tre si scambiavano il malloppo. La refurtiva, abbandonata nei pressi della stazione, è stata recuperata.

Sempre domenica scorsa, i carabinieri della stazione di Andora hanno denunciato un giovane di 20 anni di Lecco che aveva sottratto un borsello ad un ambulante lungo la passeggiata. Rincorso dai militari andoresi è stato fermato e il borsello recuperato. Nella circostanza, sempre i carabinieri di Andora, hanno fermato un ambulante che vendeva merce contraffatta.

Nella stessa giornata, gli uomini della stazione di Alassio hanno fermato, lungo la passeggiata, un 20enne nordafricano abitante in città: il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Per lui è scattata la denuncia per possesso illegale di armi.

Nella notte di sabato scorso il nucleo radiomobile ha fermato un giovane di 30 anni originario di Torino che, all’interno dello zaino, aveva un tirapugni. L’oggetto è stato sequestrato e per lui è scattata la denuncia per possesso illegale di armi.

Due mariti violenti sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia e allontanati a seguito di provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria e reso esecutivo dai carabinieri di Andora e Cisano sul Neva.

Sei giovani sono stati denunciati per rissa, rapina e lesioni per essersi resi protagonisti di una aggressione violenta ai danni di alcuni ragazzi piemontesi che si trovavano nei pressi del luna park di Andora. Il gruppo ha sottratto ad uno di loro una collanina. La “refurtiva” è stata recuperata a seguito della perquisizione domiciliare operata a casa dei responsabili dei fatti.

La stazione di Cisano sul Neva ha denunciato una 50enne di Loano che tempo fa aveva sottratto dei capi di abbigliamento all’interno di un negozio del posto. Le immagini delle telecamere hanno consentito di identificarla.

Altri tre giovani sono stati denunciati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità. La notte di domenica, nei pressi di un locale alassino, hanno iniziato senza motivo ad insultare e provocare i carabinieri della locale stazione. Con non poca difficoltà e con l’aiuto della radiomobile e degli agenti del commissariato, i militari sono riusciti a gestire una situazione di forte tensione per gli animi sagitati dei tre giovani e di altri giovani che volevano fomentare ulteriormente la situazione.

Il presidio del territorio continua e nel fine settimana verrà ulteriormente rinforzato, nel contesto di un ampio piano d’azione operativo pianificato dal comando provinciale dei carabinieri Savona durante il periodo estivo.