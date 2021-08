Funivie, l'assessore Benveduti: "Nomina commissario primo passo per rilancio filiera delle rinfuse" - IVG.it

Savona/Cairo M. “Le rinfuse solide e la loro logistica rappresentano per l’industria manifatturiera ligure un’esigenza irrinunciabile, su cui è necessario investire per ridurre significativamente il traffico di mezzi pesanti sulle nostre strade. In questo senso, dopo aver espresso più volte al ministero competente la necessità, apprendiamo con soddisfazione l’avvenuta nomina del commissario straordinario per la ricostruzione dell’infrastruttura”.

È il commento dell’assessore allo Sviluppo economico di Regione Liguria Andrea Benveduti alla nomina di Fabio Riva, quale commissario straordinario delle Funivie di Savona.

“Ci auguriamo – aggiunge Benveduti – che questo sia solo un primo passo per un definitivo sblocco della situazione”.

“È primario per la Liguria e per l’intero Nordovest il rilancio di questo antico ma moderno impianto, per il quale da tempo proponiamo di costruire, con tutte le parti economiche e sociali del territorio, un progetto di espansione in grado di soddisfare i bisogni di trasporto delle rinfuse con modalità ecosostenibili”.

“La Regione parteciperà attivamente a ogni ipotesi volta a conseguire questo obiettivo, con l’eventualità, perché no, di avvalerci di un ulteriore commissario ad hoc sulla concessione, che esplori ogni possibile iniziativa imprenditoriale che possa creare nuove occasioni di sviluppo” conclude l’assessore.