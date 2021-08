Fulvio Florean sul gradino più alto del podio a Canelli - IVG.it

L’equipaggio formato dal valdostano Elwis Chentre e dal savonese Fulvio Florean su Skoda Fabia Rally2 Evo del Team D’Ambra Motorsport ha vinto dominando la quarta edizione del Rally Vigneti Monferrini andata in scena lo scorso weekend nelle colline astigiane.

La gara internazionale ha avuto la città di Canelli come sede di partenza e arrivo di 132 equipaggi con 8 prove speciali cronometrate.

Tutte le prove speciali sono state ad appannaggio di Chentre e Florean, che hanno lasciato agli avversari solo la battaglia per gli altri due gradini del podio.

Un dominio assoluto quello della vettura ceca gommata Pirelli di Florean, in una gara organizzata solo pochi giorni prima, considerato che non era nel programma di campionato di Coppa Zona, ma che si è rivelata un ottimo e vincente allenamento in vista del Rally Citta di Torino del mese prossimo, dove Elwis e Fulvio potranno mettere una seria ipoteca sulla vittoria del CRZ 2021. Al secondo posto si sono classificati i piemontesi Araldo-Araspi su Skoda Fabia e al terzo gli svizzeri Burri-Cler su Volkswagen Polo.