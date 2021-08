Francesco Travi pronto per la nuova stagione: "Felice di sfidare Quiliano e Savona" - IVG.it

Il Città di Cogoleto è al lavoro in vista del prossimo campionato di Prima Categoria. I genovesi sono stati inseriti nel gruppo “B”, che vedrà ai nastri di partenza anche le compagini savonesi. Un torneo inedito nel quale però il tecnico varazzino Francesco Travi potrà sentirsi più a casa visti i lunghi trascorsi da giocatore nel savonese.

L’avventura sulla panchina era iniziata lo scorso anno ed è stata troncata sul più bello, o perlomeno in concomitanza con la prima gioia, ovvero la prima vittoria da allenatore. Subito dopo, lo stop provvisorio e poi risultato definitivo causa seconda ondata.

Sulla campagna di rafforzamento Travi si dice soddisfatto: “La società ha fatto il massimo. Le partenze sono dipese da ragioni di lavoro o di studio. Chi è partito è stato rimpiazzato molto bene. Credo che la rosa sia più competitiva. Ci sono le potenzialità per fare un torneo interessante. Con tanti giovani, è normale che vi siano delle incognite, ma sono molto felice dei miei ragazzi e di come hanno approcciato la stagione”.

Sarà un campionato con molte caratteristiche della Promozione: “Livello più alto rispetto agli altri anni ma sono contento di questo girone. Essendo di Varazze, ho frequentato molto il calcio savonese. Non vedo l’ora di cominciare e di confrontarmi contro due realtà, Quiliano e Savona, alle quali sono molto legato”.

La speranza è di firmare la prima stagione completa da allenatore dopo le vicissitudini della scorsa: “Lo stop dopo la prima vittoria mi ha fatto rimanere con l’acquolina in bocca. Spero di poter sfamare questa voglia di campo. Se talvolta ragiono ancora da giocatore? Ogni tanto mi capita, ma cerco di trasformarla in consigli ‘più freschi’ per i ragazzi più giovani, come d’altronde facevo nel corso degli ultimi anni da giocatore”.

Questo il girone del Città di Cogoleto: Campese, Città di Cogoleto, Fegino, Letimbro, Pra, Pro Pontedecimo, Savona Calcio, Quiliano&Valleggia, Sampierdarenese, San Cipriano, Speranza, Vadese, Vecchiaudace Campomorone.